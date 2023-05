AEW | Jon Moxley tornerà a combattere in NJPW! Ecco quando

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 1 maggio 2023) Nella notte di ieri la NJPW ha scosso il mondo del Wrestling con una breaking news: Jonin uno show della più grande federazione giapponese. L’ultima apparizione dell’ex AEW World Champion, nonché ex detentore anche dell’IWGP United States Championship, risale al 28 ottobre 2022 in occasione di Night Before Rumble on 44th Street. Appuntamento fissato al 21 maggio Jonparteciperà al pay per view Resurgence, evento speciale di NJPW Strong che si terrà il prossimo 21 maggio in quel di Long Beach. Al momento non sono state fornite informazioni in merito a chi sarà l’avversario di Jonin vista del suddetto evento. BREAKING!A huge addition to Resurgence May 21!JONwill be in action in Long Beach! ...