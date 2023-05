Addio a Nino Taranto | fondatore dell’associazione Archivio Storico Lampedusa

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 maggio 2023) E’ morto all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato per accertamenti, ile presidenteha fondato l’associazione che, nel corso dell’ultimo decennio, s’è battuta per la difesa e la tutela del patrimonioe culturale dell’isola, portando gli ideali di conservazione e valorizzazione. “La sua opera e il suo esempio vivranno sempre e saranno d’ispirazione per le nuove generazioni che hanno seguito le sue lezioni sulla storia dell’ isola, per i soci e gli amici che hanno condiviso la sua passione e per quanti solo di passaggio, turisti e migranti, hanno avuto l’ opportunità di condividere il suo entusiasmo e amore per” ...