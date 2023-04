Adani | «Vittoria fondamentale | ma Inter ha calendario peggiore»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’ha dominato la Lazio e vinto lo scontro diretto per la Champions League con il risultato di 3-1, Danielelo commenta così con 90? Minuto. ESSENZIALE – Simone Inzaghi e la suahanno guadagnato tre punti vitali, Danielene parla così: «Ladi oggi per Inzaghi è stataper rimanere in corsa, addirittura raggiungere Roma e Milan. L’ha ancora il, avrà Napoli, Atalanta, quindi ancora è tutto incerto. Il Milan è in linea con i suoi obiettivi,e Juventus invece erano partite per vincere lo Scudetto».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...