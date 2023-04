Dopo, anche il suo amico della BoboTv Antonio Cassano si scaglia contro Massimiliano Allegri. L'ex giocatore di Roma esi lancia contro il tecnico della Juventus ritenuto il principale ...Un/Inter contro un Napoli raccontato dalla Gazzetta di Milano non sarà mai quello raccontato ... E'appassionato e bravissimo commentatore di questo linguaggio un poco criptico un interprete ...Le parole di Daniele, ex calciatore e commentatore sportivo, sulla lotta Champions per Inter e. I dettagli Danieleha parlato a La Gazzetta dello Sport di Inter e. ...

Adani: “Il Milan ha fatto un’impresa eliminando il Napoli dalla Champions” Pianeta Milan

Daniele Adani, ex difensore e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "90° Minuto" sulla Rai: "Credo che gli ultimi quattro giorni per l'Inter abbia segnato una svolta, prima la vittoria con ...Ospite, come di consueto, negli studi di '90' Minuto', Daniele Adani ha analizza così il momento dell'Inter, ma soprattutto la vittoria giunta questo pomeriggio a ...