Ad Anywave Safilens la Line Honour XTutti de La Duecento 2023

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 1 maggio 2023) Sono le prime ore di oggi, lunedì 1 maggio, quandotaglia il traguardo de Lae si aggiudica il Trofeo Castello. Il Frers 64 ha planato alla velocità di venti nodi, vincendo la regata organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita. Arrivi frenetici durante la notte L’equipaggio vincitore, guidato da Alberto Leghissa ha espresso tutta la sua soddisfazione: “La regata è stata abbastanza difficile da interpretare con venti leggeri in discesa, cambi di direzione, instabilità e continui stop and go. Sono contento dell’equipaggio che ha regatato con grande affiatamento, con noi c’erano anche cinque giovani del gruppoJr che si sono rivelati risorse preziose. La barca non ci ha delusi, anche se non ...