Accoltellato nel Napoletano | ferimento dopo lite | un arresto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCi sarebbe unadietro l’accoltellamento di un uomo avvenuto ieri sera ad Acerra (Napoli). Secondo quanto ricostruito dagli agenti del locale commissariato, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, l’uomo è statonei pressi di un bar di via del Penninouna. Hanno anche accertato che l’aggressore,aver avuto il violento diverbio con l’uomo, si è allontanato per poi tornare pocosul posto armato di coltello. Gli operatori hanno individuato e raggiunto presso la sua abitazione un 50enne di Acerra: lo hanno arrestato per tentato omicidio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.