Abbiamo aspettato trentatré anni | che saranno mai questi quattro giorni

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 maggio 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 32° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 “L’attesa del piacere è essa stessa piacere”. Avrà ragione Lessing . Ma l’incazzatura è legittima. Tutta azzurra la città. Tutti azzurri per strada. Tutti pronti per l’esplosione. Il nipote scende da Bologna per festeggiare tutti insieme. E sceglie il Birraiuolo di via De Mura per la full immersion. Bisogna gufare gli Aquilotti che scendono a San Siro contro un’Inter in cerca di punti per la Champions. Ritmi blandi mentre si assaggia la pasta e patate lardiata non male. Ma è troppo presto per il mio stomaco pigro. Acerbi non ha dimenticato idi Ponte Milvio. Verso la mezz’ora commette uno svarione gigante, concedendo palla a Felipe Anderson. Scambio con Luis Alberto e gol che gela San Siro e il Birraiuolo. Ma nella ripresa entrano il Toro, il Turco e Gosens. E tutto cambia. Romelu si inventa un ...