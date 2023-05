A sorpresa | l’inflazione in Europa ora arriva dai profitti aziendali

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 1 maggio 2023)innonpiù dall’energia, i cui prezzi sono quasi tornati ai livelli precedenti alla pandemia, e neanche dai salari come in molti temevano ricordando le tensioni sociali degli anni 70. Il rialzo dei prezzi – escludendo i fattori esterni, come l’impatto delle importazioni – è sempre più guidato in Eurozona dai. E a dirlo non è qualche leader di sinistra, o un economista isolato, ma la stessa Banca centrale europea, che certo non si può accusare di bolscevismo. Il membro italiano del board della Bce Fabio Panetta ha detto in un’intervista che “stiamo probabilmente prestando troppo poca attenzione agli utili”. Ci sono settori – ha aggiunto – “in cui i costi delle materie prime stanno calando ma i prezzi per ...