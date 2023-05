A scuola nell' hotel del futuro

Leggi su panorama

(Di lunedì 1 maggio 2023) E io che pensavo di avere fatto un figurone arrivando puntualissimo, indossando una giacca elegante. Invece, senza saperlo, avevo già collezionato tre penalità: un decimo di punto per essermi presentato senza cravatta; un altro decimo perché la camicia non era stirata alla perfezione (la valigia, si sa, fa di questi scherzi); un ultimo decimo perché avevo fatto la barba la sera prima, non il giorno stesso. Inchiodato alla mia inadeguatezza da una leggerissima ricrescita. A differenza di me, gli studenti di Les Roches sono abituati a non scivolare su queste minuzie. Intanto perché se perdono due punti interi rischiano l’espulsione. E poi, nel primo anno, ogni mattina alle 8 e 45 vengono messi in riga e controllati stile Full Metal Jacket: un professore verifica che gli chignon dei capelli siano ineccepibili, le scarpe lucide, i calzini mai spaiati. Nessuno urla insulti come nel ...