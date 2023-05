A Potenza i sindacati | ' No precarizzazione | misure contro inflazione e salari bassi'

...polemica nata contro Giorgia Meloni perché la premier aveva convocato ial Consiglio dei ministri il giorno della festa dei lavoratori, torna sul tema durante la manifestazione a. "...1 maggio, festa (del lavoro) ma anche di contestazione. Ala manifestazione deiconfederali per portare l'attenzione sulle periferie del paese e dedicata ai 75 anni della Costituzione. Intanto in mattinata nella capitale, a Palazzo Chigi, ...ROMA - Non si placano le tensioni trae governo. I leader di Cigl, Cisl e Uil, nei loro comizi del Primo maggio da, mandando messaggi chiari alla premier. Proprio mentre il Consiglio dei ministri è riunito per varare il ...

A Potenza i sindacati: 'basta precarizzazione. Festa del lavoro, non del governo' TGLA7

La manifestazione nazionale per il Primo Maggio di Cgil, Cisl, Uil è in corso a Potenza. L’attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione, sarà l’argomento c ..."Fondata sul lavoro": al via la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio che quest’anno si tiene a Potenza, dedicata ai 75 anni della ...