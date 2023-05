A Napoli vincere lo scudetto è un problema Panorama

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il giorno dopo il derby campano frae Salernitana doveva essere un giorno di festeggiamenti. Una vittoria, dopo quella dell’Inter sulla Lazio seconda in classifica, avrebbe significato la matematica certezza dello. Il terzo nella storia del. Tutto era apparecchiato, come ha già detto Sarri nella conferenza stampa prepartita. Addirittura le istituzioni, forse per paura ma i motivi a tutt’oggi sono incomprensibili, hanno fatto in modo che tutto fosse pronto per ieri pomeriggio. Ma come il Corriere dello Sport ricorda, non si possono fare i conti senza l’oste. E in questo caso, il grembiule dell’oste l’ha indossato Dia che ha frantumato ogni possibile festeggiamento a pochi minuti dal 90?. In questo scenario, la figura delle istituzioni è stata pessima, da quelle pubbliche e a quelle calcistiche. Il commento di ...

E non si venga a dire che è tutto merito del sorteggio: se ilsi è trovato lì, è perché ha ... hanno assorbito l'idea che soloaiuta a prendersi spazi sempre più grandi . Ed è proprio da ...Si potevaprima Mi piacerebbe dare una risposta sicura, ma un anno dopo che andai via io, ilche avevo lasciato è arrivato secondo con Mazzarri. Bravo De Laurentiis, perché lo ...C'è un luogo in Italia doveuno scudetto è un problema e non solo una festa. Una città in cui la gestione dell'ordine ...Salernitana un punto insperato cancellando la festa in campo del...

Tutto apparecchiato per la grande festa scudetto a Napoli, e invece quel gol della Salernitana all’ 84’ ha rovinato i piani. «È stata la mano di Dia», prova ...Durante il pre partita di Napoli-Salernitana, un grande tifoso della squadra di Spalletti è scoppiato in lacrime in diretta DAZN: ecco chi è ...