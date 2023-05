A Baku vince la noia Le gomme hard non finiscono mai | Ferrari in crescita ma Red Bull sempre lontana

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 maggio 2023) Alla fine, a, sorride solo Perez. Una gara davvero piatta e noiosa quella dell’Azerbaigian, in controtendenza rispetto alle precedenti movimentate edizioni, in cui a farla da padrone l’ha fatta la gestione di una gommamontata prestissimo ma durata agevolmente fino alla fine. Un problema non da poco, queste bianche dalla durata semi-infinità, per gli spettatori e per la stessa F1, che di fatto in una gara intera ha portato i piloti a rientrare in pista solo in regime di Safety Car per l’incidente di DeVries, l’unico ad andare contro il muro nel corso della gara azera, unico momento in cui si sarebbero potute sparigliare le carte. E infatti in parte così è, visto che Verstappen era appena rientrato e di fatto perde la possibilità dire una gara già vinta. Ma è l’unico sussulto lo scambio di posizioni finale con Perez, ...