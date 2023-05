Violenza anche a Nantes e Lione Scontri tra manifestanti violenti e polizia si sono verificati a Nantes, meno di un'ora dopo l'inizio del corteo del 1°, che ha richiamato 17.500 persone ..., scontri e anche arresti nei cortei per il 1in Francia. Dove le celebrazioni dei lavoratori nel giorno della loro festa si sono saldate con la protesta per la riforma delle pensioni, ...Durante la prima parte di, è possibile ottenere un buon recupero nel lavoro per i Gemelli. ... Luna in aspetto particolare per il Leone, che potrebbe subire rallentamenti e. Vergine non ...

1° maggio, tensioni e scontri nei cortei in Francia: diversi arresti TGCOM

In azione i Black Bloc a Parigi, la capitale messa a ferro e fuoco. Migliaia di agenti in azione Dove le celebrazioni dei lavoratori nel giorno della loro festa si sono saldate con la protesta per la ...Tensioni e disordini ai cortei organizzati in occasione della festa dei lavoratori del 1 Maggio nelle città francesi. Scontri quando un gruppi di manifestanti radicali ha attaccato la polizia con un l ...