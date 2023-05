(Di lunedì 1 maggio 2023)con la polizia a Parigi Grossi petardi sono stati lanciati contro la polizia da decine di manifestanti vestiti di nero che precedevano la testa del corteo per il primoin partenza da ...

Scontri con la polizia a Parigi Grossi petardi sono stati lanciati contro la polizia da decine di manifestanti vestiti di nero che precedevano la testa del corteo per il primoin partenza da Place de la République, sotto una pioggia battente. Diverse attività commerciali sono state danneggiate, tra cui agenzie bancarie e immobiliari, negozi e arredi urbani. 'Il ...... che ha scatenato fortissimesociali. Il bilancio parziale della violenza del Primofrancese è di oltre 100 poliziotti costretti a cure ospedaliere e di oltre 200 persone fermate ...Figli anche delledella vigilia. Domenica, prima dell'incontro a palazzo Chigi con la ...molta irritazione per la sfida della premier ad una data iconica come quella del Primo, Landini (...

1° maggio, tensioni e scontri nei cortei in Francia: 291 arresti, 108 agenti feriti TGCOM

È accaduto a Supersano dove il marito della titolare e una donna hanno accusato un malore, venendo tratti in salvo dall’intervento dei vigili del fuoco e del 118. Sul posto anche carabinieri e tecnici ...Un agente di polizia è stato colpito da una moltov e ha riportato gravi ustioni alla mano durante gli scontri a Parigi nella manifestazione del Primo Maggio che è stata l'occasione anche per protestar ...