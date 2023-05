Scontri con la polizia a Parigi Grossi petardi sono stati lanciati contro la polizia da decine di manifestanti vestiti di nero che precedevano la testa del corteo per il primoin partenza da Place de la République, sotto una pioggia battente. Diverse attività commerciali sono state danneggiate, tra cui agenzie bancarie e immobiliari, negozi e arredi urbani. 'Il ...Infiamma la protesta in Francia per la riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron. In diverse città le manifestazioni per il Primosono sfociate in scontri e. Molotov contro i poliziotti a Parigi, schierati per la nuova, grande manifestazione di protesta contro la riforma delle pensioni. Secondo le informazioni ...Come accade da settimane, la popolazione francese è scesa in piazza per protestare contro la riforma delle pensioni promulgata da Macron , e ledi questo 1°non sono certamente le ...

1° maggio, tensioni e scontri nei cortei in Francia: 200 fermi, 10 agenti feriti TGCOM

E' stato un Primo maggio ricco di tensione quello andato in scena a Parigi, dove ci sono stati diversi scontri e momenti di tensione tra la polizia ...L'intervista Il segretario confederale della Cgt, Boris Plazzi, traccia il quadro della situazione francese dopo le proteste di piazza contro la riforme delle pensioni La Cgt e i lavoratori francesi s ...