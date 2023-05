1 maggio | Tajani | ' Cdm per misure a sostegno lavoratori | aiuti a famiglie e imprese'

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag. (Adnkronos) - "#1Consiglio dei ministri per approvaredei. Riduciamo i costi in busta paga per aiutareed. Abbassiamo il costo del lavoro per aumentare l'occupazione. Più risorse per garantire la sicurezza dei, anche per le nostre Ambasciate nel mondo". Lo scrive su Twitter il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio, postando una foto nel suo ufficio a Palazzo Chigi.

Antonioe Alessandra Mussolini per FI Forza Italia punta invece su Antonioe Alessandra Mussolini: martedì 2, alle ore 18.00, in occasione della convention di Forza Italia, ...Interverranno, tra gli altri, i ministri, Santanchè e Abodi e i presidenti di RCS, ICE - Agenzia e del Comitato Promotore di Roma Expo 2030 11:00 - Attività istituzionali - Presidente della ......convention del 5 - 6a Milano, per rilanciare il partito soprattutto in vista delle Europee del 2024. E il leader ci tiene ad avere anche testimonial sportivi, che parlino alla gente., ...

1 maggio: Tajani, 'Cdm per misure a sostegno lavoratori, aiuti a ... Il Tirreno

Prosegue a Terni la sfilata dei volti noti della politica italiana in vista dell’appuntamento alle urne del 14 e 15 maggio. In programma due nuovi appuntamenti; arrivano nella città dell’Acciaio Anton ...Roma, 1 mag. (Adnkronos) – “#1maggio Consiglio dei ministri per approvare misure a sostegno dei lavoratori. Riduciamo i costi in busta paga per aiutare famiglie ed imprese. Abbassiamo il costo del lav ...