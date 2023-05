1 maggio | Silvestri | ' governo oltraggia i lavoratori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag. (Adnkronos) - "Oggi è il 1°, la festa delle lavoratrici e dei. E la testa va a tutte le conquiste storiche che sono state raggiunte, ai diritti. Ma nel contempo come possiamo far passare sotto silenzio l'oltraggio che ilMeloni ha deciso di fare a noi tutti proprio in questa giornata così importante? Mentre le piazze gremite di tutta Italia ricordano il valore del lavoro e gli sforzi fatti per arrivare fino a qui, Giorgia Meloni vara un decreto che colpisce con un colpo di penna il reddito di cittadinanza, che ha sottratto milioni di persone dalle grinfie della povertà, e vara provvedimenti che aumenteranno a dismisura il male della precarietà". Così in un post FB Francesco, capogruppo M5S alla Camera. "Oggi festeggiamo il 1°perché un ...