1 maggio | Meloni | ' fiera di celebrarlo coi fatti e non a parole'

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag. (Adnkronos) - "Io sonoche il governo abbia scelto di celebrare il 1con ie non con le, e credo fosse dovuto un ulteriore sostegno a un'economia che pure in un momento di grande difficoltà ci sta dando grandi soddisfazioni, con una crescita stimata per i prossimi mesi superiore a quella di altri paesi europei. Buon primoa tutti, e ora al lavoro". Lo dice il premier Giorgia, in un video girato all'interno di Palazzo Chigi nel giorno del via libera al dl lavoro, un video che si conclude con il presidente del Consiglio che entra nella sala dove sta per avere inizio il Cdm per dare il via alla riunione suonando la campanella.