1 maggio | Margiotta Confsal | “Assicurare ai lavoratori dignità economica minima”

(Di lunedì 1 maggio 2023) (Adnkronos) – “Il principio diaiunaproveniente dal lavoro è sacrosanta. Bisogna avere cognizione di come questo possa avvenire. Bisogna detassare i salari più bassi, quelli al di sotto della soglia di bassa retribuzione, e bisogna dare un aiuto economico selettivo ai settori produttivi più deboli, dove i salari soffrono”. Così il segretario generale, Angelo Raffaele, intervenendo, a margine dell’incontro ‘Il lavoro quale futuro’ organizzato dal sindacato in piazza del Plebiscito a Napoli, nel dibattito sul salario minimo.ha anche espresso preoccupazione rispetto alle risorse che dovrebbero arrivare dall’attuazione del Pnrr: “La preoccupazione è che, se tali risorse non ...

'Abbiamo inoltre chiesto l'apertura di un tavolo per quanto riguarda il rinnovo dei contratti del pubblico impiego - ha aggiunto- perché è fondamentale recuperare la perdita di potere di ...Come ogni anno, il 1la Confsal (Confederazione Sindacati Autonomi dei Lavoratori) è scesa in Piazza del ... Angelo Raffaele- è necessario affrontare e risolvere molte criticità che ...Come ogni anno, il 1la Confsal (Confederazione Sindacati Autonomi dei Lavoratori) è scesa in Piazza del ... Angelo Raffaele- è necessario affrontare e risolvere molte criticità che ...

1 maggio, Margiotta (Confsal): "Assicurare ai lavoratori dignità ... Adnkronos

(Adnkronos) – “Il principio di assicurare ai lavoratori una dignità economica minima proveniente dal lavoro è sacrosanta. Bisogna avere cognizione di come questo possa avvenire. Bisogna detassare i sa ...(Adnkronos) – Come ogni anno, il 1 Maggio la Confsal (Confederazione Sindacati Autonomi dei Lavoratori) è scesa in Piazza del Plebiscito a Napoli per il Lavoro. “Per far ripartire il Lavoro – afferma ...