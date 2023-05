1 maggio | Lega | ' a slogan Pd preferiamo lavoro | quello vero'

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag. (Adnkronos) - “Per la prima volta c'è un governo che sta lavorando per abbassare il costo dele dare più soldi alle fasce più deboli mentre il Pd propone i solitiche da decenni non portano da nessuna parte. Oggi è la festa del. Alle solite invettive ideologizzatedare risposte reali che migliaia di italiani vedranno ogni mese in busta paga”. Così i capigruppo di Camera e Senato dellaRiccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

"In Italia molto spesso si asseconda e cresce un'economia trasandata, incline alla sospensione della dignità; c'è ancora troppo lavoro part-time ...