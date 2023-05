1 maggio | Landini | oggi è festa del lavoro | non del governo

(Di lunedì 1 maggio 2023) "è ladel, non del". Così il leader della Cgil, Maurizio, dalla piazza di Potenza per la celebrazione del primoriferendosi alla convocazione del consiglio dei ...

Continua lo scontro tra Maurizioe il governo. Dopo aver rivendicato nuovamente il valore del primo, a seguito della polemica nata contro Giorgia Meloni perché la premier aveva convocato i sindacati al Consiglio dei ..., festa (del lavoro) ma anche di contestazione. A Potenza la manifestazione dei sindacati ... "E' la festa del lavoro, non del governo" attacca. "Si allarga la precarietà , si fa ...... non del governo", ha detto il leader della Cgil, Maurizio, dalla piazza di Potenza per la celebrazione del primoriferendosi alla convocazione del consiglio dei ministri che questa ...

Meloni a Landini: Non si lavora il primo maggio E allora non fate neanche il concertone Fanpage.it

Dalle ore 14, come di consueto, si esibiranno i numerosi artisti che hanno scelto di aderire all’iniziativa a titolo gratuito: Samuele Bersani, Vasco Brondi, Vinicio Capossela, Tonino Carotone, Luca D ...La manifestazione nazionale per il Primo Maggio di Cgil, Cisl, Uil è in corso a Potenza. L’attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione, sarà l’argomento c ...