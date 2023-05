1° maggio | la dura vita dei giovani italiani | senza soldi né lavoro E allora perché restare?

(Di lunedì 1 maggio 2023) È dato di queste settimane che in Italia un giovane su quattro sarebbe a rischio povertà, ovvero disponga di un reddito del 60% inferiore al già esiguo valore mediano nazionale. Il bel paese, infatti, figura ormai stabilmente tra le nazioni europee dove ladeiè più “”, in compagnia di Grecia e Romania. Le nuove stime di Eurostat – che troppo nuove non sono riferendosi al 2021, chissà che la situazione oggi non sia peggiore – non devono sorprendere. Troppo spesso, se non sottopagato, ilin Italia non c’è proprio. Tra nero e contratti precari, sono quasi 2,8 milioni (cioè più di un quinto del totale) gli under 34 che non hanno un’occupazione, quasi il doppio della media europea. Anche su questo nell’Unione siamo a un passo dal podio, stanno meglio di noi 22 stati. Per non parlare poi delle ...

... Ecrù, 300 X 300 X 230 Cm In offerta a 79,99 - invece di 104,90 sconto 24% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire Intex Letto gonfiabile ad alta altezza serie Queen- beam ......i cristiani alla festa dell'Assunzione di Maria cheininterrottamente per altri quindici giorni'. In che modo la Chiesa ha custodito questo patrimonio di fede e devozione 'Il mese die ...Tuttavia sul tema del Cdm convocato per il primoSbarra dice: 'Se fate cose buone per le ... Il limite è che è temporaneo, non ha una prospettiva,qualche mese'. Così il leader della Cgil, ...

Taglio del cuneo fiscale: quanti soldi in busta paga con il decreto ... Open

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Precompilata 2023, si parte: dal pomeriggio di domani, martedì 2 maggio, le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate potranno essere consultate, ...