1 Maggio | il ricordo di Lorenzo Parelli il 18enne morto durante uno stage Ambra | “Sindaca | avvocata Tenetevi le vocali e dateci la parità”

2023 - 05 - 01 15:32:18 Ambra cita l'articolo 4 della Costituzione Il concertone del Primoa Roma prende il via con ildi Lorenzo Parelli, il 18enne morto nel gennaio 2022 durante l'...Proprio nella giornata dell'1le parole di Elly Schlein hanno fatto sobbalzare gli italiani: la proposta relativa all' ... Ioche il Partito democratico in cui ho militato votò contro il ...Ma era, come oggi, il 1, la festa dei lavoratori. Abbiamo tentato di denunciare nostro figlio ma siamo stati lasciati soli". Di recente Antonella Zarri ha raccontato di aver provato a visitare ...

Al Concertone del primo Maggio il ricordo di Lorenzo Parelli, i genitori: "La vita è la cosa più sacra" TGCOM

Nel pomeriggio del 28 aprile il simulacro della Madonna della Scala è stato traslato in processione dalla chiesa di San Benedetto al santuario a lei dedicato nella gravina di Massafra. Al suo arrivo a ...Nonostante la pioggia fitta migliaia i partecipanti alla festa. Aprendo la kermesse la conduttrice ha esordito con “la lettura dell’articolo 4 della Costituzione, con il diritto al lavoro”. Inno nazio ...