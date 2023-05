1 Maggio | il concertone prende il via con il ricordo di Lorenzo Parelli Cinquanta artisti sul palco fino a sera

(Di lunedì 1 maggio 2023) Nonostante la pioggia fitta sono alcune migliaia i partecipanti alla festa: in gran parte giovani e giovanissimi. Aprendo la kermesse, Ambra Angiolini, che per la sesta volta fa da padrona di casa ha esordito con “la lettura dell’articolo 4 della costituzione, con il diritto al lavoro” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il concertone del Primo Maggio a Roma prende il via con il ricordo di Lorenzo Parelli, il 18enne morto nel gennaio 2022 durante l'alternanza scuola-lavoro. A ricordarlo una commossa Ambra, citando ...(ANSA) - TARANTO, 01 MAG - La pioggia era attesa ed è arriva puntuale, limitando l'afflusso del pubblico al concertone dell'Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto. L'evento è iniziato al parco ...