1 Maggio | il concertone prende il via con il ricordo di Lorenzo Parelli Cinquanta artisti sul palco fino a mezzanotte

(Di lunedì 1 maggio 2023) Nonostante la pioggia fitta sono alcune migliaia i partecipanti alla festa: in gran parte giovani e giovanissimi. Aprendo la kermesse, Ambra Angiolini, che per la sesta volta fa da padrona di casa ha esordito con “la lettura dell’articolo 4 della costituzione, con il diritto al lavoro” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

