1 maggio | Frassinetti FdI | “Obiettivo è facilitare ingresso giovani nel mondo lavoro Puntare su Istituti tecnici e industriali e su ITS”

(Di lunedì 1 maggio 2023) " Oggi, nel giorno della festa del, voglio ricordare che uno dei nostri obiettivi prioritari, come Ministero dell'Istruzione e del Merito, è quello dil'deineldel". L'articolo .

Nella giornata del 4, i lavori saranno conclusi dall'intervento del Sottosegretario all'Istruzione e al Merito Paola. I seminari potranno essere seguiti in diretta streaming. ...Nella giornata del 4, i lavori saranno conclusi dall'intervento della Sottosegretaria all'Istruzione e al Merito Paola. I seminari potranno essere seguiti in diretta streaming. ...Nella giornata del 4, i lavori saranno conclusi dall'intervento del sottosegretario all'Istruzione e al Merito Paola. I seminari potranno essere seguiti in diretta streaming. ...

Il Sottosegretario Frassinetti a Tropea per seminario nazionale ... Miur

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...