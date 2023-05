1 maggio | Festa del Lavoro | dalle 10 a Potenza manifestazione di Cgil | Cisl e Uil DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 1 maggio 2023) La manizione principale dei sindacati quest’anno è nel capoluogo della Basilicata: si parte alle 10 in piazza Mario Pagano. Lo slogan con cuie Uil hanno deciso di celebrare questa giornata, dedicata ai 75 anni della Costituzione, è "Fondata sul". In mattinata, dopo l’incontro di ieri tra governo e sindacati, si tiene il Consiglio dei ministri sul decreto. Nel pomeriggio a Roma, in piazza San Giovanni, c’è il classico concertone