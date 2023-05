1 maggio | Don Ciotti | su Daouda Diane abbiamo dovere verità

(Di lunedì 1 maggio 2023) "La speranza non è reato". Le parole di don Luigirisuonano nella piazza Matteotti di Acate, a conclusione della manifestazione organizzata da Libera in occasione del Primo, ad Acate, il ...

"La speranza non è reato". Le parole diLuigi Ciotti risuonano nella piazza Matteotti di Acate, a conclusione della manifestazione organizzata da Libera in occasione del Primo, ad Acate, il comune del ragusano dove lavorava ......organizzata dall'Amministrazione comunale insieme all'Anpi - dei 13 partigiani fucilati il 2... 'È stato un momento partecipato e sentito nel ricordo dei 13 fucilati, diRaimondo Viale (il ...... il balletto "Chisciotte" che il compositore Ludwig Minkus ha tratto da Cervantes non è mai ... La Fondazione felsinea colma ora questo buco della sua programmazione proponendo il 3 e 4...

Firenze, 85° Festival del Maggio: “Don Giovanni” in scena dal 30 ... GBOPERA

Lamezia Terme – Prende il via la "Maratona della Legalità", al liceo "G. Galilei" il 2 maggio, l'appuntamento della durata di cinque giorni, che da diversi anni rappresenta un importante momento vissu ...