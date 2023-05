1 maggio | Conte | ' sceneggiata governo | su rdc guerra santa contro poveri'

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag. (Adnkronos) - "Oggi primoilsi riunisce per introdurre il dl precariato e far la festa ai lavoratori: è inaccettabile. Torniamo indietro al jobs act di Renzi, ed è un abbraccio singolare. Siamo oltre alle politiche conservatrici, alla restaurazione più becera. Si uccidono i sogni dei giovani, i progetti di vita che vorrebbero coltivare progettando una casa e mettendo al mondo figli. Si smantella il rdc, si interviene a culminare quellaper criminalizzare i, come se la povertà fosse una colpa che non si può perdonare. Ma attenzione: a tutti può accadere di perdere il lavoro, a tutti piò accadere di ritrovarsi in un momento di difficoltà". Così il leader del M5S Giuseppe, con un post su Facebook in cui 'chiama' la piazza con una ...

...è il Primo: dovremo celebrare tutti insieme la festa dei lavoratori eppure il governo Meloni si riunisce per introdurre il 'decreto precariato' per fare la festa ai lavoratori'. Giuseppe...Questa settimana il partito diè al 16% (+0,2). Buona la settimana di ItaliaViva con un +0,4 (... Per FI ora è in arrivo la convention del 5 e 6, durante la quale ci si augura che il leader ...... 3parte l'avventura da direttore del Riformista. Non si sente in conflitto di interessi "... A"Hai una idea in cui credi davvero, Giuseppe". L'Unità, con la quale lei condivide l'...

1 maggio: Conte, 'sceneggiata governo, su rdc guerra santa contro ... Il Tirreno

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – “Oggi primo maggio il governo si riunisce per introdurre il dl precariato e far la festa ai lavoratori: è inaccettabile. Torniamo indietro al jobs act di Renzi, ed è un abbr ...Il presidente del Movimento 5 stelle definisce "inaccettabile" il decreto Lavoro: "Si uccidono i progetti di vita dei giovani, torniamo indietro al Jobs Act di Matteo Renzi" ...