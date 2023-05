1 maggio | Confsal in Piazza Plebiscito a Napoli | “Il lavoro deve ripartire dal Sud”

Come ogni anno, il 1la(Confederazione Sindacati Autonomi dei Lavoratori) è scesa in Piazza del Plebiscito a Napoli per il Lavoro. "Per far ripartire il Lavoro - afferma il segretario generale, Angelo ...Con i sindacati minori come Ugl enon ha pregiudizi e cerca risultati per i lavoratori. ... Il Primoè ancora, purtroppo, un appuntamento molto divisivo. Come renderla una giornata in cui ...Condivisione dell'iniziativa di convocare un Consiglio dei ministri il primo, come segno di ... Sono i concetti espressi dai vertici di, Cisal, Confintesa, Confedir e Cida nel corso dell'...

1 maggio, Confsal in Piazza Plebiscito a Napoli: "Il lavoro deve ... Adnkronos

(Adnkronos) – Come ogni anno, il 1 Maggio la Confsal (Confederazione Sindacati Autonomi dei Lavoratori) è scesa in Piazza del Plebiscito a Napoli per il Lavoro. “Per far ripartire il Lavoro – afferma ...“L’occupazione è in aumento e aumenterà ancora. Sono molte le imprese europee cha stanno abbandonando l’Asia per rientrare in Europa.