1 maggio | Castellone M5S | ' Cdm oggi sa di propaganda e provocazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag. (Adnkronos) - “Il Consiglio dei ministri diha il sapore dellae dellae trasforma la festa dei lavoratori nel giorno del decreto precariato”. Lo afferma la vicepresidente del Senato in quota M5S Maria Domenica. “Ancora più offensivo è il contenuto del cdm: si spalancano, infatti, le porte al precariato selvaggio, favorendo le assunzioni con contratti a tempo determinato fino a due anni, perché vengono semplificate le causali”, aggiunge. “Inoltre” -prosegue- “i voucher potranno essere utilizzati fino a 15 mila euro annui (non più 10 mila) per congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento. L'ennesimo schiaffo alla dignità lavorativa del settore turismo dove le condizioni di lavoro sono già al limite dello ...