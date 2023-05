1 maggio 1966 | l’ultimo live dei Beatles in UK

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 maggio 2023) È il primodelquando isi esibiscono all’Empire Pool di Wembley: per i quattro musicisti dirpool sarebbe statoconcerto pagante in Gran Bretagna. Durante il New Musical Express Annual Poll-Winners’ All Star Concert, la band si esibisce davanti ad un pubblico formato da diecimila persone; il dato segna un numero relativamente basso rispetto ai presenti della tournée statunitense dell’anno precedente. Tuttavia, in quindici minuti, iriescono a sentirsi suonare, cosa che non succedeva da tempo, a causa delle assordanti urla dei fan. Lo show deia Wembley Già nei tre anni precedenti isi sono esibiti alla manifestazione, ma con non più di quattro brani suonati. Nelle ...