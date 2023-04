Zona Champions ancora in bilico | il piatto è ricco e guai a perderlo

(Di domenica 30 aprile 2023) De Coubertin avrebbe preferito non avere ragione a posteriori così sfacciatamente, ma ormai partecipare è vincere. Partecipare alla, naturalmente. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Vince e vola l' Atalanta indopo il 2 - 1 rifilato al Torino nel posticipo del sabato di Serie A. Tra i protagonisti della gara, oltre al match winner Zapata , anche Davide Zappacosta , autore della prima rete ...A nerazzurri e biancocelesti, infatti, interessa soprattutto la, specialmente dopo il pareggio tra Roma e Milan, che permette di guadagnare punti su entrambe le concorrenti. Sarri ...

Torino-Atalanta, Zapata torna al gol e la zona Champions è a -2 Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Conquistata la finale di Coppa Italia, l'Inter cerca punti fondamentali per la rincorsa al quarto posto. A San Siro scontro diretto in zona Champions con la Lazio, che vuole mantenere la seconda posiz ...Lo ha detto Beppe Marotta a ‘Sky Sport’ prima della sfida con la Lazio che, per l’Inter, sarà fondamentale in ottica corsa alla zona Champions. Con il successo dell’Atalanta in casa del Torino, oggi i ...