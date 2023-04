(Di domenica 30 aprile 2023) Questa sera, domenica 30, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 30, di? Scopriamoli insieme.Al centroil Consiglio dei ministri di domani in cui verranno ufficialmente introdotti nuovi strumenti di contrasto alla povertà che sostituiranno il Reddito di cittadinanza. Sulla base di questo cambiamento un approfondimento sui ...

... in piena crisi adolescenziale, Tito di 10 anni, furbetto e dispettoso, e, una peperina di 2 ... Non è l'unico omicidio nella: il serial killer è solito assassinare le sue vittime, donne ...Questa isola, accessibile solo via barca, offre spiagge di sabbiae acque cristalline. Si ... E tutto questo con solo 25 euro a notte in tantissimi hotel della(anche molto in voga)....Carnevale Maranese si ritrovano alle 8.30 al piazzale del Capanonne Carnevale (impianti ... ritrovo in piazza Matteotti a Marano per la benedizione dei mezzi e poi sfilata fino a Villaper ...

Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 30 aprile 2023 TPI

I titolari del ristorante L’Angolo del Gardenia Blu di Todi, saranno in diretta su Rete 4 nel programma Zona Bianca ...Mercoledì 3 maggio ci sarà un grande spiegamento di forze dell’ordine, in divisa e in borghese, per controllare il raduno di fedeli che si ritroveranno a Trevignano, insieme ...