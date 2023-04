WWE | Zoey Stark nutre della piena fiducia dei piani alti | futuro roseo nel main roster per lei?

(Di domenica 30 aprile 2023) Nel Draft supplementare di Smackdown Lowdown, tra i nomi scelti spicca quello di. Le sue recenti apparizioni in diversi live event del, oltre a quella nel Women’s Royal Rumble Match, sembrano confermare la sensazione che la WWE punti molto su die, l’ultimo report backstage a riguardo, conferma queste ipotesi. L’ormai ex NXT altamente apprezzata dai, ecco il perché“promozione” Nonostante non sia stata l’unica a ricevere la promozione da NXT, secondo le ultime indiscrezioni diversi WWE Official stravedono per, tanto da spingere moltissimo per il suo arrivo nel, precisamente in quel di Raw. Un grande ...

