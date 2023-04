WWE | Successo incredibile a Parigi | più di 12 000 fan in un sold-out da brividi!

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 30 aprile 2023) La WWE, nella serata di ieri, ha tenuto due live event. Uno in Texas, più classico, con Kevin Owens e Sami Zayn vs gli Usos nel main event, mentre il secondo si apprestava a chiudere il mini-tour europeo in quel dicon un-oute più di 12.000 fan assiepati nell’enorme Accor Arena. Uno show da “premium live event” quest’ultimo (con due match che vedremo, tra l’altro, in quel di Backlash), con la partecipazione della maggior parte dei top name WWE come Seth Rollins, Bianca Belair, Cody Rhodes, Finn Balor, Austin Theory e Bobby Lashley. Ecco i risultati: WWE RAW Women’s Championship: Bianca Belair sconfigge IYO SKY per squalifica dopo l’intervento del resto delle Damage CTRL. Un run-in di Asuka salva la campionessa e porta ad un Handicap Match Bianca Belair & Asuka sconfiggono il Damage ...