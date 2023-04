WWE | Roman Reigns verso il record di Hulk Hogan | campione fino a settembre 2024?

(Di domenica 30 aprile 2023) La WWE vuole che l’attuale corsa al titolo disuperi i 1.474 giorni di regno diper “aggiornare i libri di storia”. Lo ha detto oggi Andrew Zarian, noto insider e conduttore del Mat Man Podcast. Secondo il ben informato insider americano, l’idea della WWE sarebbe quella di fare superare ail mitico regno diche resiste dagli anni ottanta.era enormemente popolare negli anni ’80 e non è una sorpresa che abbia detenuto il WWE Championship per quattro anni. Il suo regno del terrore iniziò quando ebbe la meglio su Iron Sheik.era inarrestabile e, tra gli altri, King Kong Bundy, Andre the Giant, Paul Orndorff e Big John Studd non ...

Logan Paul, genio del marketing Influencer, megastar dei social e adesso anchesuperstar. Con ... Dopo aver messo in seria difficoltàReigns a Crown Jewel, questa volta Logan Paul ha ...AnnunciatoNight of Champions La peculiarità di questo show, come già accaduto in passato, è ... Rimane da capire se sarà così anche con l'Undisputed Universal ChampionReigns che proprio in ...Roma, 3 apr. Sono trascorsi 945 giorni e non e' ancora finita.Reigns e' ancora ilUndisputed Universal Champion e per il terzo Main Event consecutivo di WrestleMania mantiene il titolo di campione. Il piu' grande regno dellera moderna si legge in una ...

Roman Reigns è stato protagonista di una grande vittoria nel main event di WrestleMania 39 contro Cody Rhodes ma non si vede on screen dalla notte successiva, quando ha preso parte alla puntata di Raw ...Roman Reigns è vicinissimo a tagliare il traguardo dei 1000 giorni come campione WWE: il wrestler ha iniziato il suo regno a Payback 2020 conquistando lo Universal Title, aggiungendo poi il WWE Champi ...