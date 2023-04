WWE | La compagnia vuole riscrivere i libri di storia Roman Reigns supererà Hulk Hogan?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 30 aprile 2023)è vicinissimo a tagliare il traguardo dei 1000 giorni come campione WWE: il wrestler ha iniziato il suo regno a Payback 2020 conquistando lo Universal Title, aggiungendo poi il WWE Championship a WrestleMania 38 sconfiggendo Brock Lesnar nel main event. Lasembrava sul punto di terminare lo storico regno dilo scorso 2 aprile nel match contro Cody Rhodes, ma l’American Nightmare non ha concluso la suae il suo regno sta continuando. Secondo alcune fonti interne alla WWE, lasarebbe intenzionata a “la” e allungare ancora di molto il regno titolato di. Cosa bolle in pentola Secondo Andrew Zarian del Wrestling Observer, la WWE vorrebbe puntare sul Tribal ...