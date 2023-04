WTA Madrid 2023 | Jessica Pegula affronterà Martina Trevisan negli ottavi Vittorie di Swiatek e di Krejcikova

(Di domenica 30 aprile 2023) Calato il sipario su questa giornata di incontri del WTA1000 di. Sulla terra rossa della Caja Magica definito il quadro delle qualificate aglidi finale del torneo nella capitale spagnola. Missione compiuta per: l’azzurra (n.20 del ranking) si è imposta per 7-6 (3) 6-1 contro l’americana Alycia Parks (n.54 del ranking) e se la vedrà nel prossimo turno contro l’altra statunitense. La n.3 del mondo ha piegato sullo score di 6-4 7-6 (2) la ceca Marie Bouzkova e si prospetta un incontro complicato per l’azzurra, al cospetto di una giocatrice particolarmente solida. Missione compiuta anche per la polacca Iga. La n.1 del mondo ha battuto sul punteggio di 6-3 6-2 la statunitense Bernarda Pera (n.32 WTA) e sul suo cammino ...

Yana Sizikova si è spinta fino alla top 50 della classificanel doppio, raggiungendo la posizione numero 33 del ranking. Recentemente, per lei, è arrivata una nuova sfida, ossia ilMasters.Brevi Eugenie Bouchard ha incantato semplicemente tutti nel corso del1000 dicon il suo outfit mozzafiato, che ha mandato in estasi i fan. Il completino scelto dalla canadese per disputare questo prestigioso torneo ha convinto tutti. La 29enne è uscita di ...Nella giornata di oggi si sono giocati parte dei terzi turni validi per il1000 di2023. Swiatek non sbaglia e batte Pera in due set, 6 - 3 6 - 2, in poco più di un'ora di gioco. Torneo convincente della numero 1 del mondo, che al prossimo turno incontrerà la ...

WTA Madrid, Trevisan: “Brava a rimanere concentrata dopo aver perso il vantaggio” Ubitennis

Calato il sipario su questa giornata di incontri del WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica definito il quadro delle qualificate agli ottavi di finale del torneo nella capitale spagnol ...Martina Trevisan affronterà Jessica Pegula agli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid. L’azzurra, reduce dai successi contro Bouchard e Parks, incrocerà la forte statunitense, capace di eliminare Bo ...