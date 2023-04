Vuoi un curriculum convincente | ci vuole la foto giusta | la guida utile per fare la scelta azzeccata

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 30 aprile 2023) Molti lavoratori si chiedono se sia opportuno o meno inserire lanel proprio. Vediamo in quali casi è consigliato. Quando si invia unvitae a un’azienda, è importante mettere in evidenza le proprie competenze e le proprie qualifiche per far sì che il proprio profilo sia selezionato per il prossimo passo del processo di selezione. Tuttavia, spesso si trascura l’importanza dellanel CV. In realtà, unaben scattata e adeguata puòla differenza e rappresentare un valore aggiunto per il tuo profilo. Un CV congrafia ti consente di mostrare il tuo lato migliore e attirare l’attenzione dei selezionatori – ilovetrading.itIn passato, i CV senzaerano in voga, ma oggi si tende ad associare la ...