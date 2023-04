Vuelta a España donne | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di domenica 30 aprile 2023) È tempo di grandi corse a tappe anche per le. Loro però cominceranno la tripletta con la 9a edizione della, in programma da lunedì 1 a domenica 7 maggio. Lo scorso anno ad aggiudicarsela fu Annemiek van Vleuten davanti a Elisa Longo Borghini e Demi Vollering. L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Giro di Romandia:tv eGP Liberazionetv e

Il Ciclismo ha ritrovato al Giro di Romandia un altro dei giovani fenomeni che si sta impossessando della scena. Juan Ayuso classe 2002, terzo all'ultimae fermo da molti mesi per una tendinite, è tornato col botto vincendo la cronometro della corsa elvetica. Dopo la seconda tappa vinta da Hayter , sul percorso di Châtel - Saint - Denis,...I successi però non sono certo mancati successivamente: Roglic è riuscito nell'impresa di vincere laa Espana nel 2019, nel 2020 e nel 2021, sfiorando il trionfo anche al Tour de France nel ...Il giovane spagnolo, terzo allaEspana, è andato molto forte, chiudendo 13° a 12''. Tra i nomi da seguire per la classifica generale è andato bene Romain Bardet, a 16'', così come Caruso a 18''...