(Di domenica 30 aprile 2023)ha conquistato il suo primo trofeo al di fuori dell’Italia, trascinando il VakifBank Istanbul alla vittoria delladi Turchia. Dopo la comoda semidi ieril’Aydin, le Campionesse d’Europa si sono imposte sulIstabul con un secco 3-0 (25-13; 25-23; 29-27) nell’atto conclusivo andato in scena a Smirne. L’opposto è stata assoluta protagonista, mettendo a segno ben 25nel sempre rovente duello con la corazzata di Melissa Vargas (17) e Arina Fedorovtseva (10). La veneta ha trascinato le giallonere verso l’apoteosi, ben spalleggiata dalle schiacciatrici Gabi (15) e Kara Bajema (9).e compagne hanno replicato l’impresa firmata poche settimane fa nella ...

... ile le discipline sportive invernali. Sport e inclusione. La giuria popolare incorona una ... Cristina Camisasca (189), Laura Benvenuto (184), Daniela Rinaldi (157), Giada Borreani (155),...E quello che sta per iniziare sarà perciò un mese di fuoco, dal punto di vista sportivo, perEgonu , che la prossima stagione rientrerà in Italia per giocare con il team della Vero. La ...Terry Ruth, 23 anni il 12 maggio prossimo, è la cugina diEgonu con la quale ha anche giocato a Conegliano dove ha vinto la Supercoppa Italiana. Enweonwu ha fatto parte della nazionale azzurra. ...

Volley, Paola Egonu ha vinto la Coppa di Turchia! Show in finale contro il Fenerbahce, quanti punti ha segnato OA Sport

Paola Egonu ha conquistato il suo primo trofeo al di fuori dell’Italia, trascinando il VakifBank Istanbul alla vittoria della Coppa di Turchia. Dopo la comoda semifinale di ieri contro l’Aydin, le Cam ...Paola Egonu giocherà la Finale della Coppa di Turchia. Il VakifBank Istanbul ha confermato il pronostico della vigilia contro il poco quotato Aydin, vincendo la semifinale con un netto 3-0 (26-24; 25- ...