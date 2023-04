Volley femminile | Milano pareggia la semifinale contro Scandicci | gara-3 decisiva | Antropova non basta

(Di domenica 30 aprile 2023)ha sconfittoper 3-1 (25-22; 23-25; 25-22; 25-21) nella-2 dellascudetto di. La formazione meneghina è riuscita a imporsi di fronte al proprio pubblico e are la serie, dopo che le toscane avevano giganteggiato nell’indi apertura. Tutto si deciderà nella bella di spareggio in programma mercoledì 3 maggio:avrà il favore del campo, chi riuscirà a vincere si qualificherà alla finale per il tricolore da disputareConegliano. Il Veroinsegue il secondo atto conclusivo della propria storia (lo scorso anno perse propriole Pantere), mentre la Savino Del Bene punta al primo match per il titolo (la ...

...COMMENTO È la Valsabbina Millenium Brescia a staccare il pass per la finale playoff di A2,... Si chiude così una stagione comunque più che positiva per la ConsoliniPer Paola Egonu arriva il primo torneo in Turchia. Oggi infatti la giocatrice italiana, segnando 25 punti, ha trascinato il Vakifbank Istanbul alla vittoria per 3 - 0 (25 - 13, 25 - 23, 29 - 27) nella ...Una salvezza comunque raggiunta dalla società cara al Presidente Maurizio Falco, in un Campionato serie B1 diprestigioso e complesso che ha mostrato tutte le sue insidie nel corso ...

LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2023 in DIRETTA: gara-2 semifinale in tempo reale OA Sport

Milano ha sconfitto Scandicci per 3-1 (25-22; 23-25; 25-22; 25-21) nella gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. La formazione meneghina è riuscita a imporsi di fronte al proprio ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Mano out Thompson da zona 2 2-1 Primo tempo Belien 2-0 Out Antropova da zona 4 1-0 Invasione Scandicci 20.29: Formazione confermata per Milano e anche per ...