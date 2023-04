Volley A2 La Tonno Callipo vola in Finale play off

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 30 aprile 2023) Santa Croce 0 –Calabria Vibo Valentia 3 Progressione set: 18/25 – 14/25 – 20/25 Santa Croce: Gabriellini ( L ), Coscione 1, Favaro, Motzo 14, Caproni, Colli 4, Maiocchi, Vigil Gonzalez 6, Compagnoni 2 , Arguelles 3, Hanzic 8, Loreti, Morgese ( L) GiovannettiCalabria Vibo Valentia: Mijailovic 13, Candellaro 3, Cavaccini ( L1 ), Orduna 1, Carta ( L2 ), Tondo 9, Piazza, Balestra, Tallone, Terpin 5, Lucconi, Belluomo, Fedrizzi, Buchegger 16. Arbitri: Luca Grassia di Frascati e Beatrice Cuccolini di Perugia Santa Croce. Vibo Valentiameritatamente inper la promozione in Superlega. LaCalabria Vibo Valentia passeggia in casa del Santa Croce, così come aveva fatto al PalaMaiata, e supera per tre a zero, ...