Viterbo | donna cade dal balcone | morta per raggiungere il cane

... intorno alle 11 di sabato mattina, fosse rimasto sul balcone dell'appartamento della, all'angolo tra via del Pavone e via del Repuzzolo a, e questo l'avrebbe spinta a tentare di ...Svolta decisiva nelle indagini sullaprecipitata nel vuoto sabato mattina in via del Pavone, a. In tarda serata si è appreso che da una prima ricostruzione della squadra mobile si trattato di un tragico incidente. Yyelice ...Svolta decisiva nelle indagini sullaprecipitata nel vuoto ieri mattina in via del Pavone, a. In tarda serata si è appreso che da una prima ricostruzione della squadra mobile si trattato di un tragico incidente. Yyelice ...

Viterbo, donna cade dalla finestra: morta per raggiungere il cane TGCOM

La tragedia nel cuore di Viterbo. Dimenticate le chiavi in casa, la donna si sarebbe arrampicata tra la terrazza sul tetto e il balconcino del suo appartamento, al secondo piano della palazzina. Ma è ...Una donna è stata trovata senza vita in strada, sotto ad un palazzo in via del Pavone, a Viterbo. La vittima è caduta dalla finestra di casa, dal secondo piano.