Vince alla lotteria 118 milioni di euro | ma vuole tornare al suo vecchio lavoro | ' I soldi non fanno la felicità'

(Di domenica 30 aprile 2023) La dea bendata lo ha baciato, ma Steve Thomson non sembra essere così contento come tutti si aspetterebbero. Nel 2019 ha vintola bellezza di 105di sterline (più di 118...

lotteria per tre volte con gli stessi numeri: 'Chissà se ci sarà la quarta...'lotteria ma non vuole dividere i soldi col marito: 'Mi ha detto di metterli nel conto comune, ma ...Deludente anche Romano Fenati, 11°, ma la vittoria di Ortolà è giunta dopo una lunga lotta a suon di sorpassi e controsorpassi, chefine ha premiato anche David Alonso e Jaume Masià . Per ...... dal PIT Festival ed il Grenland Friteatret di Porsgrunn (NO) e per la qualeil bando ...che la vedrà lavorare a fianco del direttore artistico Pontus Stenshäll in qualità di assistenteregia ...

Vince alla lotteria 118 milioni di euro, ma vuole tornare al suo vecchio lavoro: «I soldi non fanno la felicit leggo.it

La dea bendata lo ha baciato, ma Steve Thomson non sembra essere così contento come tutti si aspetterebbero. Nel 2019 ha vinto alla lotteria la bellezza di 105 milioni di sterline ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...