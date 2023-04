VIDEO – Torino-Atalanta 1-2 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di domenica 30 aprile 2023), anticipotrentaduesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico. FINALE DA TRE PUNTI –1-2 nell’anticipotrentaduesima giornata diA. A fari spenti c’è anche l’nella corsa Champions League, con la seconda pesantissima vittoria in cinque giorni. Al 34? l’ex Davide Zappacosta parte in progressione dopo una palla persa a centrocampo, supera Valentino Lazaro e quasi dalla linea di fondo sorprende Vanja Milinkovic-Savic posizionato malissimo. Dopo l’intervallo Ivan Juric mette Nikola Vlasic: sua la ...

Sei città (Roma,, Milano, Napoli, Palermo e Reggio Calabria ), tre luoghi per ogni città in 18 puntate che andranno avanti fino a settembre. Una voce, e un sound: quello urbano inascoltato. ...L'Atalanta vince 2 - 1 in casa delgrazie alle reti di Zappacosta e Zapata, inutile il gol del momentaneo pareggio siglato da Sanabria: secondo successo consecutivo per i bergamaschi che salgono a quota 55 punti, a - 2 da Milan ...- Atalanta, ilcon gli highlights e le azioni salienti del big match serale di Serie A di sabato 29 aprile, con gli episodi da moviola e le polemiche. Ildi Juric affronta l' ...

Torino-Atalanta 1-2: gli highlights Sport Mediaset

Il portiere non è meno importante di un bomber, ma spesso nel calcio lo si dimentica e ci si ricorda di quanto valga veramente una parata solo quando questa non viene fatta e si subisce ...Il ritorno di Duvan Zapata. Una rete del colombiano a due minuti dalla fine decide il match fra Torino e Atalanta. Gli uomini di Gasperini vincono 2-1.