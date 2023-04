VIDEO MotoGP | la caduta di Fabio Quartararo a Jerez

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023), dopo essere stato il protagonista nella prima partenza dellain cui è rimasto coinvolto anche Miguel Oliveira, col lusitano che poi non è ripartito a causa della spalla lussata, ha concluso al decimo posto il GP di Spagna 2023 disputato ade la Frontera. L’incidente al via innescato dal transalpino ha causato una bandiera rossa e così il francese è stato sanzionato con un long lap penalty, ritenuto quantomeno discutibile dal pilota. Punizione poi scontata una seconda volta per aver pizzicato il verde della pista nel primo caso.: “La decisione della commissione gara è inspiegabile”Foto:.com ...