VIDEO – Festa scudetto Napoli | spunta una piazza piena di WC e bidet con le squadre di serie A

A Napoli è giàscudetto: delirio dei tifosi fuori allo stadio Maradona Sventolano bandiere, striscioni e innalzano cori pieni di gioia . 'Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel ...La febbre da scudetto è già altissima a Napoli, quasi a prescindere dai risultati di Inter - Lazio e della gara con la Salernitana. La gente è scesa per strada in unache coinvolge anche i turisti e non mancano i personaggi: dal percussionista senegalese Abdou che da 30 anni suona in via Toledo i cori più famosi della squadra e ora è diventato re dei selfie, ...Tracy Roberts - Pounds è il Console Generale degli Stati Uniti d'America, a Napoli, ed ha postato undove si vede la sua partecipazione ai preparativi dellascudetto. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Scudetto, esplode la festa in città: canti, balli e musica per strada | VIDEO NapoliToday

Napoli, fiume di tifosi alla stazione metro Toledo. Immagini suggestive e da brividi: tutti in coro per la squadra partenopea ...La domenica di vigilia della Festa del Lavoro è dedicata al ricordo dell'eccidio degli agricoltori marsicani avvenuto il 30 aprile del 1950 ...