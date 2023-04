VIDEO F1 | GP Azerbaijan 2023 | highlights e sintesi Perez batte Verstappen | Leclerc 3° con la Ferrari

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Dominio della Red Bull nel GP di, quarto round del Mondialedi F1. Dopo aver conquistato il successo nella Sprint Race di ieri, il messicano Sergiosi è ripetuto, svettando davanti al compagno di squadra, Max, e alsta Charles, autore della pole-position. A completare la top-5 sono stati gli spagnoli Fernando Alonso (Aston Martin) e Carlos Sainz (). L’entrata della Safety Car nella prima tornata ha sorriso a, visto che in quel momentoera entrato poco prima ai box. Max, infatti, ha perso la sua posizione in favore del team-mate e di. Nessun problema alla ripartenza per l’olandese, nel confronto con la Rossa, ma recuperare sul messicano è ...